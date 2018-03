Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Sachbeschädigung und versuchter ...

LPI-G: Sachbeschädigung und versuchter Einbruch im Tierpark

Gera - Unbekannte Täter trieben am vergangenem Wochenende (10.03.2018 - 12.03.2018) ihr Unwesen im Geraer Tierpark (Martinsgrund). Dabei beschädigten die unbekannten ein im Park aufgestelltes Hinweisschild und versuchten gewaltsam in einen Kiosk und in ein Kassenhäuschen einzudringen. Beide Einbruchsversuche scheiterten. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden. (KR)

