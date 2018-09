Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Sachbeschädigungen

LPI-G: Sachbeschädigungen

Altenburg - Mehrere Personen haben am 22.09.2017 gegen 01:15 Uhr in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße randaliert. Die Täter beschädigten einen Stromverteilerkasten, stießen mehrere Papierkörbe aus Beton um und warfen Gullydeckel auf die Straße. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere männliche Tatverdächtige in Tatortnähe festgestellt werden. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

