Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Sachbeschädigungen in Altenburg

LPI-G: Sachbeschädigungen in Altenburg

Altenburg - In der Nacht von Donnerstagnachmittag auf Freitagfrüh ereigneten sich zwei Sachbeschädigungen in Altenburg-Nord. Das Fenster des Sekretariats der Grundschule in der Platanenstraße wurde mit Steinen beworfen, sodass ein Sachschaden an dem Fenster entstand.

Weiterhin wurde die Tür des Wirtschaftseingangs des Kindergartens "Johanniter" mit schwarzer Farbe beschmiert. Der oder die Täter sind bislang unbekannt.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx