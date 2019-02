Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Scheibe zerstört

LPI-G: Scheibe zerstört

Gera - Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung in der Otto-Rothe-Straße hat seit gestern (13.02.2019), gegen 22.10 Uhr die Geraer Polizei aufgenommen. Unbekannte Täter beschädigten die Eingangstür eines Supermarktes, so dass die Glasscheiben zersplitterten. In den Markt selbst drang niemand ein. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen nimmt die Polizei Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx