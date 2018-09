Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Schranke beschädigt

LPI-G: Schranke beschädigt

Greiz - Am 17.09.2018 (Montag) , gegen 23:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Schranke am Landratsamt am Dr.-Rathenau-Platz. Der Tatverdacht richtet sich hierbei gegen einen Mann, welcher mit drei weiteren Personen (Gruppe im Alter zwischen 16-19 Jahren) unterwegs war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

