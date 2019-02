Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Schülerlotsenwettbewerb am 06.03.2019

LPI-G: Schülerlotsenwettbewerb am 06.03.2019

Gera - Zum diesjährigen Schülerlotsenwettbewerb der Stadt Gera am 06.03.2019, werden, unter Betreuung der LPI Gera sowie der Verkehrswacht Gera, erneut Schülerinnen und Schüler in der Otto-Dix-Regelschule auf die "Probe gestellt". In einer theoretischen und einer praktischen Prüfung dürfen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr ihr Wissen preisgeben. Nach der Auswertung der Prüfungen ist schließlich gegen 15:00 Uhr die Siegerehrung, in Anwesenheit des Oberbürgermeisters der Stadt Gera, geplant. Die zwei Bestplatzierten dürfen sich dann bei der Landesmeisterschaft in Meiningen beweisen. Die LPI Gera wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg. (KR)

