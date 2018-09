Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 92

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 92

Langenwetzendorf OT Wildetaube - Am 21.09.2018 um 16:28 Uhr befuhr ein 59jähriger mit seinem Skoda Yeti die B 92 von Greiz in Richtung Weida. Auf Höhe der Ortslage Wildetaube kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem VW Golf und einem VW Tiguan. Alle drei Fahrzeuge kamen aufgrund der Kollision von der Fahrbahn ab und wurden in den rechten Straßengraben geschleudert. Der Fahrer des Skoda kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Insassen der beiden anderen Fahrzeuge wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. An allen Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße musste für zwei Stunden gesperrt werden.

