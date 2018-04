Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Seitenscheibe entfernt

LPI-G: Seitenscheibe entfernt

Gera - Unbekannte entfernten am Sonntag (15.04.2018, zwischen 00:30 Uhr und 12:00 Uhr) die Scheibe der Beifahrertür und entwendeten aus dem Innenraum des Fahrzeuges unter anderem ein Navigationsgerät der Marke Tom Tom. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Laasener Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen zur Tat. Diese richten ihre Hinweise bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290. (MW)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx