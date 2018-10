Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Simsonfahrer kollidiert mit Pkw

LPI-G: Simsonfahrer kollidiert mit Pkw

Greiz - Berga/Elster: Gestern Abend (01.10.2018), gegen 18:50 Uhr befuhr der 16-jährige Simson-Fahrer die Puschkinstraße in Richtung Zickra. Kurz vor dem Ortsausgang Berga verlor er auf der feuchten Straße die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. In der Folge rutschte er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw Seat (Fahrer 45) zusammen. Der Pkw-Fahrer versuchte zuvor noch auszuweichen, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund eines beschädigten Vorderreifens war der Seat nicht mehr fahrbereit. (KR)

