Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Skulpturen beschädigt

LPI-G: Skulpturen beschädigt

Altenburg - Meuselwitz: Im Zeitraum vom 23.04. - 25.04.2018 beschädigten Unbekannte zwei Skulpturen im Veit von Seckendorff-Park. An der Skulptur "Poseidon" wurde der Dreizack, befestigt an der rechten Hand, herausgebrochen und entwendet. An einer weiteren Skulptur wurde der rechte Ellenbogen herausgebrochen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Altenburg, Tel. 03447 / 4710, in Verbindung zu setzen. (KR)

