Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Softairwaffe bei sich geführt

LPI-G: Softairwaffe bei sich geführt

Altenburg - Am späten Nachmittag des gestrigen Montags (20.08.2018, gegen 16:45 Uhr) erhielten Altenburger Polizeibeamte die Mitteilung, dass sich ein aggressiver Jugendlicher auf Garagendächern in der Gabelenzstraße befindet und mit einer Softairwaffe umher schießt. Die unverzüglich eingesetzten Polizeibeamten konnten dem Jugendlichen, einen 17-jährigen Jungen, habhaft werden. Tatsächlich führte er eine Softairwaffe mit sich, welche folglich sichergestellt wurde. Mit dieser verletzte der 17-Jährige insgesamt vier Jugendliche leicht, so dass diese ärztlich versorgt werden mussten. Der alkoholisierte 17-Jährige wurde in der Folge in die Obhut medizinischen Fachpersonals übergeben, ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (KR)

