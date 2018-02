Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Stopp Polizei ignoriert und ...

LPI-G: "Stopp Polizei" ignoriert und geflüchtet

Altenburg - Die Aufforderung "Stopp Polizei" ignorierte gestern Abend (20.02.2018) gegen 23:10 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Passates vehement. Polizeibeamte wollten den Fahrer in der Münsaer Straße in Altenburg einer Verkehrskontrolle unterziehen, als dieser in stadtauswärtiger Richtung davon fuhr. Im Bereich der Bundesstraße 7 in Fahrtrichtung Schmölln verloren die Beamten das Fahrzeug jedoch aus den Augen. Auch eine Fahndung nach dem Fahrzeug blieb ergebnislos. Im Zuge der Flucht ignorierte der Fahrer eine rote Ampel, fuhr entgegengesetzt eines Kreisverkehres und raste mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaften Burkersdorf und Gleina. Die Altenburger Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zur Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx