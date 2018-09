Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Streit endet in Körperverletzung

LPI-G: Streit endet in Körperverletzung

Gera - Am Samstag gegen 04:30 Uhr stellten Polizeibeamte einen lautstarken Streit zwischen mehreren Personen vor einer Bar in der Heinrichstraße fest. Da die Anwesenden augenscheinlich stark alkoholisiert und in aggressiver Stimmung wirkten wurden mehrere Streifenwagen zur Unterstützung entsandt. Nachdem die Streitenden getrennt waren, konnte ermittelt werden, dass es zwischen einer 36-Jährigen und einem 20-Jährigen zur tätlichen Auseinandersetzung kam. Beide verletzten sich dabei gegenseitig leicht. Die Beteiligten wiesen Atemalkoholwerte von über 1,5 Promille auf. Nachdem sie die angebotene medizinische Behandlung abgelehnt hatten, machten sich beide Beschuldigte auf den Heimweg.

