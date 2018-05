Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Streit führt zu Verkehrsunfall

LPI-G: Streit führt zu Verkehrsunfall

Gera - Heute Mittag (31.05.2018), gegen 11:35 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in der Gagarinstraße zum Einsatz. Nach jetzigen Ermittlungen kam es aus bislang unbekannten Gründen in einer städtischen Einrichtung zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen verschiedener Nationalitäten (u.a. algerisch, asserbaidschanisch, afghanisch). Hierbei kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 56-jährigen Iraner, ausgehend von einem 30-jährigen Algerier. Nach diesem Streit rannte der 30-Jährige aus der Einrichtung, wobei er von der zuvor genannten Personengruppe verfolgt wurde. Beim Wegrennen lief der 30-Jährige über die Gagarinstraße, so dass ein in Richtung Straße des Bergmanns fahrender Pkw Opel (Fahrer 62) trotz Ausweichmanöver eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Der 30-Jährige kam bei dem Zusammenstoß zu Fall, verletzte sich und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen des Einsatzes kam es zur kurzzeitigen Sperrung der Gagarinstraße. Die Erörterung der genauen Hintergründe des Vorfalls ist nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. (KR)

