Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Streit wegen Ruhestörung

LPI-G: Streit wegen Ruhestörung

Gera - Eine verbale Auseinandersetzung hinsichtlich der zu laut abgespielten Musik endete am Samstag (22.09.2018), gegen 23:55 Uhr in einer Körperlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 55-Jähriger und ein 20-Jähriger (iraktisch) in einen Disput, wohingegen der 55-Jährige ein Messer zur Drohung einsetzte und der 20-Jährige sein Gegenüber schlug. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tatumständen aufgenommen. Eine ärztliche Versorgung der Beteiligten war nicht notwendig. (KR)

