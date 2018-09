Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Stühle gestohlen - Zeugen gesucht

LPI-G: Stühle gestohlen - Zeugen gesucht

Greiz - Zeulenroda-Triebes: Unbekannte trieben am Freitag (21.09.2018), in der Zeit von 00:30 Uhr bis 11:00 Uhr ihr Unwesen in der Greizer Straße. Der oder die Täter stahlen 4 im Biergarten einer Pizzeria aufgestellte Stapelstühle aus Metall und entkamen unerkannt. Die Stühle waren zudem mit einer Kette gesichert. Die Ermittlungen seitens der Polizei wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Greiz, Tel. 03661 / 6210, in Verbindung zu setzen. (KR)

