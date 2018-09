Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Tätliche Auseinandersetzung

LPI-G: Tätliche Auseinandersetzung

Altenburg - Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land kamen am 09.09.2017 gegen 00:40 Uhr im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung in Altenburg am Nordplatz zum Einsatz. Mehrere Personen waren dort in Streit geraten, woraufhin zwei Männer auf einen 22-jährigen Mann aus Altenburg einschlugen. Die beiden Tatverdächtigen konnten durch Polizeibeamte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe festgestellt werden. Es handelt sich dabei um zwei aus Afghanistan stammende 18-jährige Männer, welche augenscheinlich alkoholisiert waren. Der ebenfalls alkoholisierte Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

