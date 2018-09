Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Tag der Prävention und ...

LPI-G: Tag der Prävention und Einstellungsberatung

Gera - Auch in diesem Jahr lädt die Landespolizeiinspektion Gera zur bereits zur Tradition gewordenen Informationsveranstaltung zur Thematik "Wie werde ich Polizist" ein. Zudem wird analog zum vergangenen Jahr eine inhaltliche Erweiterung der Veranstaltung zum Themenkreis Prävention erfolgen. In der Hoffnung auf größtmöglichen Zulauf an Interessenten für den Polizeiberuf, hat sich die LPI Gera entschlossen, die Veranstaltung erneut umfangreicher und öffentlichkeitswirksamer durchzuführen.

Die Veranstaltung wird am

Samstag, 22.09.2018 10:00 - 14:00 Uhr

im Einkaufszentrum Gera-Arcaden Heinrichstraße 3 07545 Gera

stattfinden.

Zu dieser Informationsveranstaltung werden neben ausgewählten Beamten der Dienststellen der LPI Gera und Kollegen der Nachwuchsgewinnung für die Personalwerbung des Bildungszentrums der Thüringer Polizei anwesend sein.

Die LPI Gera möchte hiermit junge Frauen und Männer recht herzlich dazu einladen, sich über den Beruf des Polizeibeamten zu informieren.

