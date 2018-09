Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Telefonanlage der ...

LPI-G: Telefonanlage der Landespolizeiinspektion Gera gestört

Gera - Aufgrund technischer Störungen in der Telefonanlage, ist es seit dem Vormittag nicht möglich, die Polizei Gera am Standort in der Theaterstraße fernmündlich zu erreichen. Die Störungsbehebung ist in Arbeit. Es wird entsprechend informiert, wenn alles wieder funktioniert. Bis dahin wird darum gebeten, bei dringenden Anliegen den Polizeinotruf 110 zu wählen.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx