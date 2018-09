Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Telefonbetrüger erfolglos

LPI-G: Telefonbetrüger erfolglos

Rositz und Starkenberg - Gestern Mittag, gegen 12:00 Uhr riefen Unbekannte in zwei, der Polizei bisher bekannten, Fällen bei älteren Damen (71, 85) im Altenburger Land an und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Bei den Anrufen wurde vorgegeben, dass infolge vermehrte Einbrüche in der Nachbarschaft, die Sicherung der Tresore überprüft werden müsse. Zudem fragte der Unbekannte im zweiten Fall nach den Daten für den Online-Banking-Zugang. Die Geschädigten wurden misstrauisch, legten auf und informierten die Polizei. Es handelt sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche. Die Landespolizeiinspektion Gera empfiehlt, im Falle derartiger Anrufe das Gespräch sofort zu beenden und die örtliche Polizeidienststelle zu informieren. Um sich am besten vor Schaden zu schützen, geben Sie am Telefon auf keinen Fall die verlangten Informationen heraus.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx