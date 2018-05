Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Telefonbetrug

LPI-G: Telefonbetrug

Greiz - Weida: Gestern (24.05.2018) Nachmittag meldete sich ein 46-jähriger Mann bei der Polizei in Greiz und gab an, Opfer einer Betrugstat geworden zu sein. Dabei sei er am gleichen Tag gegen 15:15 Uhr von einem Unbekannten telefonisch kontaktiert worden. Dieser rufe im Auftrag des Onlineversandhandels Amazon an. Angeblich hätte der 46-Jährige an einem Gewinnspiel teilgenommen. Bei einem Gewinn müsse dieser jedoch Steuern bezahlen, welche er lediglich durch den vorhergehenden Abschluss eines Zeitungsabonnements abwenden kann. Der 46-Jährige ging auf das Angebot ein. Als er selbst bei Amazon anrief erfuhr er, dass von dort solche Anrufe nicht getätigt werden und es sich um eine Betrugsmasche handelte. Die Polizei warnt daher aus gegebenen Anlass erneut, keine persönlichen Daten an Unbekannte weiterzugeben. Gehen Sie keinesfalls auf Forderungen der Anrufer ein. Sollten Sie Opfer einer Betrugsstraftat geworden sein, informieren Sie Ihre Polizei. Informationsmaterial um sich vor solchen Betrügereien zu schützen, kann in der Polizeiinspektion Greiz kostenlos empfangen werden. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx