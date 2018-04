Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Tödlicher Verkehrsunfall

LPI-G: Tödlicher Verkehrsunfall

Gera - Gestern Abend (19.04.2018, gegen 18:30 Uhr) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem 38-jährigen Motorradfahrer. Dieser befuhr die genannte Straße in stadtauswärtiger Richtung. In diesem Zusammenhang geriet er an eine Bordsteinkante, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte an einen Baum und blieb schwer verletzt im Kreuzungsbereich zur Franz-Mehring-Straße liegen. Er zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er diesen im Kranknehaus erlag. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (KR)

