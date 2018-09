Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Traktor kollidiert mit Pkw

LPI-G: Traktor kollidiert mit Pkw

Schmölln - Zu einem Verkehrsunfall kam es Gestern (18.09.2018), um 13:25 Uhr, in der Altenburger Straße/ Höhe Coßwitzanger. Der 58-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger fuhr vom Coßwitzanger kommend in Richtung Altenburger Straße. An der Einmündung zur Robert-Koch-Straße hatte er die Absicht, nach links abzubiegen. Da ein Fahrzeug vor ihm die Straße querte, setzte er mit seinem Traktor mit Anhänger rückwärts. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden VW Touran, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

