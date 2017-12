Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Meuselwitz - Bei einer Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land wurde am 23.12.2017, gegen 07:38 Uhr bei einem 57-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Kontrollort war in Meuselwitz, in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Klinikum Altenburg durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

