Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Altenburg - Am 19.10.2018 stellten Beamte gegen 23 Uhr im Johannisgraben in Altenburg einen 49 jährigen Fahrradfahrer fest, welcher in auffälligen Schlangenlinien unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,7 Promille nicht mehr in der Lage war sein Fahrrad sicher zu führen. Eine Blutprobenentnahme zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration wurde anschließend durchgeführt.

Ein 26 jähriger tschechischer Staatsbürger musste ebenfalls eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, da dieser im Verdacht stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (vermutlich Cannabis) mit seinem Skoda in Schmölln am Samstag früh um 02:05 Uhr teilgenommen zu haben. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen um die zu erwartende Geldbuße abzudecken.

