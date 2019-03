Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Tupperware entwendet

LPI-G: Tupperware entwendet

Greiz - Zwischen dem 01.03. und dem 06.03.2019 drangen zurzeit unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in die Kellerräumlichkeiten eines Wohnblocks in der Kurt-Tucholsky-Straße ein und entwendeten diverse Tupperware. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen und bittet diese, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

