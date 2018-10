Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Überholt trotz Gegenverkehr - ...

LPI-G: Überholt trotz Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Gera - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht am 27.09.2018. Gegen 11:20 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug (vermutlich weißer Mercedes) die Landstraße von Bad Köstritz in Richtung Gera-Langenberg. Hierbei überholte er aus einer Kolonne heraus in einer unübersichtlichen Linkskurve trotz durchgezogener Mittellinie einen Traktor. Da er mit seinem Überholmanöver dem vorfahrtsberechtigtem Gegenverkehr extrem nahe kam, leiteten die Fahrer eine Vollbremsung ein. Die Fahrerin eines Renault (61) und der dahinter befindlichen Chevrolet-Fahrer (59) kamen glücklicherweise zum Stehen. Die herannahende VW-Fahrerin (78) erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf. Der unbekannte Mercedes-Fahrer setzte dennoch seine Fahrt pflichtwidrig fort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei bittet nunmehr Zeugen, welche Angaben zu dem unbekannten Mercedes-Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0, zu melden.

