Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

LPI-G: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Meuselwitz - Am Freitag ereignete sich in Meuselwitz in der Ackerstraße auf dem Parkplatz eines ansässigen Supermarktes in den Mittagsstunden ein Verkehrsunfall, wobei eine zunächst unbekannte Fahrzeugführerin beim Ausparken gegen den geparkten Ford Focus einer 41 jährigen stieß. Trotz des Hinweises der Geschädigten bezüglich des Zusammenstoßes entfernte sich die später ermittelte 62 jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel Astra. Die Verursacherin konnte jedoch letztlich durch Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land an ihrer Anschrift festgestellt werden. (AG)

