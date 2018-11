Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Unfall auf Bundesstraße 7

LPI-G: Unfall auf Bundesstraße 7

Altenburg - B7: Sonntagmorgen (11.11.2018, gegen 08:50 Uhr) kam es am "Zschachelwitzer Kreuz" zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die Fahrerin (78) eines Pkw Skoda missachtete beim Abbiegen von der B7 auf die B93 Richtung Borna den vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda (Fahrer 63), so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 63-Jährige wurde hierbei mit seinem Fahrzeug gegen ein auf der Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen gedrückt. Sowohl die 78-Jährige, als auch die Beifahrerin im gegnerischen Skoda (85) wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr räumte die Fahrbahn, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx