Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Unfall durch Sekundenschlaf

LPI-G: Unfall durch Sekundenschlaf

Zeulenroda-Triebes - Am Samstag, gegen 02:55 Uhr befuhr eine 20jährige mit ihrem VW Golf die Goetheallee in Zeulenroda stadtauswärts. Aufgrund Sekundenschlafs kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lichtmast am Rosa-Luxemburg-Platz. Die Fahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt.

