Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Unfall in der Straße der Einheit

LPI-G: Unfall in der Straße der Einheit

Altenburg - Dobitschen: Am Dienstag, 20.02.2018, gegen 12:30 Uhr befuhr die Fahrerin (23) eines Pkw Mitsubishi die Straße der Einheit, um in der Folge am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Ebenfalls am Fahrbahnrand befand sich eine Gruppe Jugendlicher. Beim Einparkmanöver kam es zur leichten Berührung zwischen Pkw und zwei Jugendlichen (13) aus der genannten Personengruppe, indem das Fahrzeug jeweils einen Fuß der beiden Jugendlichen leicht touchiert habe. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte beide 13-Jährige vor Ort. Eine stationäre Aufnahme war aufgrund leichter Verletzungen nicht notwendig. Im Zuge des Unfalls kam es zum Streit aller Beteiligten, wobei ein unbeteiligter Schüler (16) die Fahrerin beleidigte und deren Fahrzeug leicht beschädigte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

