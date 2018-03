Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Unfall in Theaterstraße

LPI-G: Unfall in Theaterstraße

Gera - Am heutigen Dienstag, 13.03.2018, kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Theaterstraße, als eine 42-jährige Fußgängerin auf Höhe der dortigen Verkehrsinsel die Fahrbahn überquerte. Dabei wurde sie von einem herannahenden Pkw Mercedes (Fahrer 50) erfasst und kam zu Fall. Durch den Zusammenstoß wurde die 42-Jährige verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

