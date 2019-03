Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Unfall mit Verletzter

LPI-G: Unfall mit Verletzter

Gera - Um 09:17 Uhr überquerte am Sonntag eine 74-jährige Fußgängerin bei grüner Fußgängerampel die Theaterstraße in Gera, aus Richtung der Joliot-Curie-Straße kommend. Ein 45-Jähriger bog zu dem Zeitpunkt mit seinem BMW, aus gleicher Richtung kommend, bei Grün nach links in die Theaterstraße ein, übersah die Fußgängerin und erfasste sie mit dem Außenspiegel. Sie stürzte, verletzte sich leicht und wurde schließlich mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

