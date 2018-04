Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Kind

LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Kind

Gera - Heute Morgen (16.04.2018), gegen 07:15 Uhr, überquerte ein 13-jähriges Mädchen zu Fuß den Stadtring Süd-Ost. Hierbei nutzte sie die Fußgängerampel an der Kreuzung zur Plauenschen Straße, obwohl diese für sie Rotlicht zeigte. Gleichzeitig befuhr eine 37-jährige Fiat-Fahrerin den Stadtring Süd-Ost in Richtung Arminiusstraße und bemerkt das über die Straße laufende Mädchen zu spät so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei kam die 13-Jährige zu Fall und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.. Am Pkw Fiat entstand Sachschaden. (KR)

