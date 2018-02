Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht

LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Altenburg - Im Rahmen der Ermittlungen zu einer Unfallflucht am 30.01.2018, gegen 09:35 Uhr (Dienstag) sucht die Polizei Altenburg Zeugen. Hier befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Audi die Bertold-Brecht-Straße in der Absicht, nach rechts in die Brockhausstraße aufzufahren. Dabei musste der 60-Jährige verkehrsbedingt halten. Zeitgleich kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, geriet zu weit nach links und kollidiert seitlich mit dem Audi. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in Richtung Friedrich-Wolf-Ring davon, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Tel. 03447 / 4710. (KR)

