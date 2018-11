Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Vandalismus

LPI-G: Vandalismus

Altenburg - Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 02.11.18 zum 03.11.18 auf dem Altenburger Markt randaliert. Sie entfernten zwei Gullydeckel von einem Gehweg und warfen sie anschließend in die Blaue Flut. Zudem wurden Blumen aus Pflanzkübeln vor der Touristeninformation herausgerissen. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

