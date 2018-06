Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Vereitelter Diebstahl

LPI-G: Vereitelter Diebstahl

Gera - Um 22:35 Uhr blickte am Samstag ein aufmerksamer Anwohner aus dem Fenster und erkannte in der Lusaner Straße einen jüngeren Mann, der dem Anschein nach ein geparktes Kleinkraftrad stehlen wollte. Die Beamten der Polizei Gera kamen zum Einsatz und ergriffen einen 28-Jährigen Eritreer, der augenscheinlich volltrunken das besagte Kraftrad schob. Dieses war bereits mehrfach umgefallen und auch gegen ein geparktes Auto gestürzt. Es entstand Sachschaden. Aufgrund der Alkoholisierung war eine Verständigung und zweifelsfreie Personalienfeststellung des Beschuldigten unmöglich, sodass der Mann über Nacht festgenommen wurde. Am Folgetag konnte der Mann nach Klärung der Identität und Einleitung eines Strafverfahrens wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall und Sachbeschädigung, entlassen werden. An die Ereignisse der Nacht konnte er sich nicht mehr erinnern.

