Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

LPI-G: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Gera - Zur Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen führten Beamte des Inspektionsdienstes Gera eine Geschwindigkeitsmessung am Samstag (25.08.2018) in der Stadtrodaer Straße durch. In der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:45 Uhr stellten die Beamten acht Fahrzeugführer fest, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht eingehalten haben.

