Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Verkehrsunfälle mit Personenschaden

LPI-G: Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Langenwolschendorf/ Zeulenroda - Am Freitag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle bei denen je eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 08:00 Uhr stürzte in Langenwolschendorf eine 65-jährige Radfahrerin. Sie verlor zurvor die Kontrolle über ihr Rad. Gegen 12:40 Uhr stürzte ein 15-jähriger Mopedfahrer beim Abbiegen am Wolfshhainer Kreuz.

