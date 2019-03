Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Verkehrsunfall

LPI-G: Verkehrsunfall

Gera - Am 15.03.2019 kam es in der Mittagszeit im Bereich Elsterdamm Ecke Hinter dem Südbahnhof zu einem Verkehrsunfall. Der 56-jährige Fahrzeugführer des Opel Zafira musste verkehrsbedingt halten. Der 50-jährige Fahrzeugführer dahinter bemerkte dies zu spät und es kam in der Folge zur Kollision. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt und ins Krankenhaus Gera verbacht. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Gera übernahmen die Verkehrsunfallaufnahme.

