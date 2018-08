Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Verkehrsunfall im Stadtgebiet

LPI-G: Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Gera - Am Samstag (25.08.18), gegen 09:40 Uhr, befuhr der 60-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki die Tobias-Hoppe-Straße in Richtung Hermann-Drechlser-Straße. Zur gleichen Zeit hatte der 32-jährige Fahrer eines Pkw Daimler die Absicht, von der Feuerbachstraße in die Tobias-Hoppe-Straße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden.

