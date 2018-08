Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Verkehrsunfall mit verletztem ...

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletztem Krad-Fahrer

Posterstein - Am Freitag gegen 15:50 Uhr kommt es in der Ortslage Posterstein zu einem Verkehrsunfall. Im Kurvenbereich an einer Engstelle kollidieren eine 30-jährige Seat-Fahrerin und ein entgegenkommender 16-jähriger Honda-Leichtkraftradfahrer. In der Folge stürzt der Zweiradfahrer, verletzt sich schwer und muss ins Klinikum verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

