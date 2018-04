Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Langenleuba-Niederhain/Neuenmörbitz - Am 10.04.2018, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 57 jähriger mit seinem Pkw VW die L3095 aus Richtung Pflug kommend in Richtung Chemnitz. Kurz vor der Landesgrenze von Thürigen zu Sachsen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in de Straßegraben und kippte in der Folge schließlich auf die Seite. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer und wurde ins Klinikum gebracht. An dem Fahrzeug, welche abgeschleppt werden musste, entstand erheblicher Sachschaden.

