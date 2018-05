Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Altenburg - Thonhausen: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 05.05.2018 gegen 07:45 Uhr auf der Landstraße 1361 zwischen Schmölln und Crimmitschau. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw VW Kia beim Abzweig Grünberg auf die Landstraße auf und missachtete dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw BMW. Der Pkw Kia stieß dabei gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw BMW, welcher durch den Zusammenprall in ein Feld geschleudert wurde. Der 20-jährige Fahrzeugführer im Pkw BMW wurde bei dem Unfall verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt und mussten durch Abschleppdienste am Unfallort geborgen werden.

