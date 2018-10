Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Verkehrsunfallflucht

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Greiz - Weida: Am 06.10.2018 (Samstag), zwischen 10:00 und 10:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen Pkw BMW, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neustädter Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu wenden.

