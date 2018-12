Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Verkehrsunfallflucht

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Altenburg - Schmölln: Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde am 01.12.2018 bei der Polizei angezeigt. Ein Unfallverursacher kollidierte an diesem Tag in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr mit einem in der Gartenstraße abgestellten Pkw Opel Astra und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten am Unfallort nachzukommen. An dem abgeparkten Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

