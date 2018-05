Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Verletzter verhält sich unkooperativ

LPI-G: Verletzter verhält sich unkooperativ

Gera - Weil ein 18-jähriger junger Mann am Sonntag (20.05.2018) gegen 23:40 Uhr im Alkoholrausch von einem Flachdach in der Kepplerstraße sprang, kam ein Rettungswagen zum Einsatz. Bei dem Sprung schien sich der 18-Jährige mehrere Frakturen zugezogen zu haben. Er lehnte jedoch jede medizinische Versorgung ab und verhielt sich äußerst unkooperativ und aggressiv, so dass letztlich die Polizei zum Einsatz kam. Aufgrund der Verletzungen war es jedoch zwingen notwendig, den jungen Mann in ein Krankhaus zu bringen. Während der Fahrt verletzte der mit über 2,2 Promille alkoholisierte Mann eine Rettungsassistenin und beleidigte die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wurde folglich ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Beleidigung eingeleitet. (KR)

