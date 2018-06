Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Vermeidliche Betrüger Unterwegs

LPI-G: Vermeidliche Betrüger Unterwegs

Greiz - Greiz/Gommla: Am Dienstag (05.06.2018) meldeten sich Zeugen bei der Greizer Polizei und gaben an, dass sich in den Nachmittagsstunden des selbigen Tages unbekannte Personen südeuropäischen Aussehens in Ortsteil Gommla aufhielten und als angebliche Telefontechniker Einlass begehrten. Hierbei wollten die "Techniker" die Telefonrouter begutachten und sprachen ein relativ gutes Hochdeutsch. Richtigerweise verweigerten die Zeugen den Unbekannten den Zutritt zu ihren Wohnungen, so dass kein Schaden entstand. Die Polizei weißt daher an dieser Stelle noch einmal darauf hin, keine ihnen fremden Personen in ihre Wohnungen oder Häuser zu lassen. Geben sie keine persönlichen Daten heraus, gehen Sie auf keine Forderungen ein. Sollten Sie Opfer eines Betruges geworden sein, wenden Sie sich an Ihre Polizei.

