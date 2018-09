Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Versammlungsgeschehen am Freitag, ...

LPI-G: Versammlungsgeschehen am Freitag, 21.09.2018 im Stadtgebiet Gera

Gera - Auf Grund mehrere angemeldeter Versammlungen in der Innenstadt von Gera am Freitag, den 21.09.2018, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr, wird die Landespolizeiinspektion Gera einen Polizeieinsatz durchführen. Bei den Versammlungen handelt es sich um:

- Einen Aufzug mit Kundgebung - Gera "steht auf!"; Thema "Was wir wollen ist nicht viel, Gerechtigkeit ist unser Ziel"

- Mehrere Versammlungen im Stadtgebiet unter Beteiligung von Parteien, Kirchen, Vereinen und Verbänden

Die Landespolizeiinspektion Gera bittet die Geraer Bevölkerung und ihre Besucher im Stadtgebiet um Verständnis, dass es einsatzbedingt zu Behinderungen und Einschränkungen im öffentlichen Straßenverkehr kommen kann.

Medienanfragen können an die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera unter der Telefonnummer 01520 - 9346555 (Frau Ridder) gerichtet werden. Am 21.09.2018 ist ein Mitarbeiter der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera mobil im Versammlungsraum unterwegs und steht für Medienauskünfte zur Verfügung.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx