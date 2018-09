Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Versammlungsgeschehen am Freitag, ...

LPI-G: Versammlungsgeschehen am Freitag, 21.09.2018 in Gera

Gera - Aufgrund - Einer Kundgebung mit Aufzug des Veranstalters "GERA steht auf" unter dem Motto "Was wir wollen ist nicht viel, Gerechtigkeit ist unser Ziel" am 21.09.2018, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr sowie - Mehrerer Versammlungen im Stadtgebiet in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr unter Beteiligung von Parteien, Kirchen und Verbänden

fand am Freitag in Gera ein Polizeieinsatz statt, bei dem Beamte der Landespolizeiinspektion Gera von der Bereitschaftspolizei Thüringen unterstützt wurden. Zu den Gegenversammlungen rief der Verein AUFANDHALT Gera e.V. sowie die Grüne Jugend Gera unter dem Motto "Unsere Alternative heißt Solidarität" auf. Zudem fand in der Trinitatiskirche ein Ökumenisches Friedensgebet statt. Der Schutz der Versammlungen und die Ausübung des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit konnten gewährt werden. Sowohl aus der Versammlung "GERA steht auf" als auch aus den Gegenversammlungen waren mehrerer Straftaten zu verzeichnen. Die Polizei war bestrebt, die Verkehrsbehinderungen für die Geraer Bevölkerung auf ein Mindestmaß zu beschränken. An der Versammlung "GERA steht auf" nahmen zu Spitzenzeiten 280 Personen teil. Die Gegenversammlungen besuchten ca. 120 Personen. Im Rahmen des Versammlungsgeschehens wurden durch die Polizei 24 Straftaten festgestellt und verfolgt. Hierbei handelte es sich um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, das Strafgesetzbuch sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx